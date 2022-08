Gigi D'Alessio, "cambia fidanzata": il retroscena dietro questa foto privata con Denise Esposito

19 agosto 2022 a

Gigi D’Alessio è finalmente uscito allo scoperto in pubblico con la compagna Denise Esposito. La coppia composta dal cantante 55enne e l’avvocatessa 29enne ha sempre preferito rimanere nell’ombra, anche per proteggere il figlio che hanno avuto insieme. Si sa poco o nulla anche su come è nata la loro relazione: forse a un concerto di D’Alessio in quel di Capri, avvenuto a giugno 2020.

Fatto sta che di recente sui social Gigi ha pubblicato una foto che lo ritrae con la Esposito: “Io, tu e a luna”, la didascalia scelta dal cantante, che appare molto innamorato della sua nuova dolce metà. Intervenuto a L’Estate in Diretta, su Rai1, Roberto Alessi ha svelato un retroscena a riguardo: tutti pensavano che a voler proteggere la privacy nella coppia fosse soprattutto D’Alessio, dato che usciva dalla fine della relazione con Anna Tatangelo che era stata molto rumorosa e attenzionata dal gossip.

E invece le cose starebbero diversamente: “Lui non vedeva l’ora. Denise detesta apparire sui giornali, così io ho detto a Gigi: ‘Cambia fidanzata’”, ha dichiarato ironicamente il direttore di Novella 2000. I fan di D’Alessio hanno aspettato per quasi due anni che il cantante uscisse allo scoperto sui social: sono stati accontentati, dato che nella foto pubblicata bacia la Esposito.