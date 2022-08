Anna Tatangelo clamorosa: come la beccano a mare, si gira tutta la spiaggia

27 agosto 2022 a

a

a

Qualche tempo fa Anna Tatangelo aveva avuto a che fare, suo malgrado, con degli hater che le davano addosso per aver pubblicato una serie di scatti provocanti e sensuali. Come se fosse una colpa avere un fisico da urlo e avere il piacere di mostrarlo ogni tanto. Evidentemente la cantante non ha dato molto peso agli odiatori seriali dei social, dato che è tornata a pubblicare un video in cui esce dall’acqua quasi come una sirena.

Bikini rosso passione, la Tatangelo si tira indietro i capelli ed esibisce ogni lato del suo fisico perfettamente scolpito. Fa anche una serie di giravolte per mettere in evidenza lato B e lato A, oltre l’addome. “Face up your fears… io ho cominciato con la mia”, è la didascalia scelta dalla cantante per accompagnare le foto e il video al mare. Ultimi scorci di un’estate che ormai sta volgendo al termine.