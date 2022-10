Emma Jones, "le mie te*** suonano il clacson": l'incidente hard della giornalista

18 ottobre 2022 a

Emma Louise Jones è una giornalista sportiva a della Bbc. Oltre la competenza in campo calcistico, a spiccare è certamente un “petto” non comune: a riguardo la 31enne ha svelato un curioso retroscena. Lo ha fatto in un’intervista radiofonica, in cui non si è fatta problemi a parlare del suo seno molto prosperoso.

Ogni volta che deve uscire dalla macchina le capita di suonare il clacson con il petto. È accaduto anche in occasione dell’intervista: prima che entrasse nella sede della radio è stato udito un rumore di clacson insistente. La 31enne ha spiegato che è stata colpa sua: “Sì ragazzi, scusatemi. La colpa è del mio seno che ha spinto contro il clacson e succede ogni volta che scendo dall’auto”. Adesso la Jones ci ride e ci scherza su, ma all’inizio non era proprio così: “Questa cosa mi spaventava a morte”, ha confidato.

Il collega è scoppiato a ridere e ha confermato la versione della giornalista: “Ogni mattina sentivamo ‘beep!’ E sapevamo che Emma era appena arrivata”. Passando invece ad argomenti meno leggeri, la giornalista ha ripercorso il momento difficile che ha vissuto lo scorso mese, quando è stata costretta a rispondere a diversi commenti misogini da parte di chi la criticava per aver indossato un vestito attillato durante una presentazione sportiva.