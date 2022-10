Giletti, non solo baci: ecco chi è la vip 24enne con cui è stato pizzicato

19 ottobre 2022 a

Tra Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi c'è stata più di una semplice amicizia. A confermarlo alcune foto risalenti allo scorso luglio, che li ritraggono insieme a Milano. I due, lui 60enne e lei 24enne, sono stati pizzicati vicinissimi in atteggiamenti che non lasciano spazio a dubbi. Ed è qua, nelle immagini, che Chi immortala un bacio "affettuoso, ma non casto". Insomma, pare che il conduttore di Non è l'Arena abbia voltato pagina dopo la relazione decennale con la modella Angela Tuccia.

Nessuna storia d'amore comunque con l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ma "una frequentazione breve prima che il conduttore andasse in vacanze in Sicilia a riflettere e Fiordelisi si preparasse all'avventura nella casa del Gf". Oltre a Giletti e la Fiordelisi, il settimanale di Alfonso Signorini ha fotografato in zona Brera la scorta affidata al giornalista dopo le minacce ricevute.

La coppia, in ogni caso, è passata prima in gioielleria dove la schermitrice ha svolto alcune commissioni, poi si è recata in un locale per un aperitivo e infine è entrata in casa dallo stesso portone. Che qualcosa ci sia stata dunque non è più un mistero. E chissà che Signorini non chiederà conto nelle prossime puntate.