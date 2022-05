Massimo Giletti, la confessione estrema: "Alessandra Moretti è ancora innamorata di me. Forse..."

22 maggio 2022 a

Incontenibile, Massimo Giletti. Semplicemente incontenibile. Si parla dell'intervista esplosiva concessa al Corriere della Sera di oggi, domenica 22 maggio. Un colloquio lungo, franco, schietto e sincero in cui il conduttore di Non è l'Arena non tralascia nulla, non censura nulla, a partire dal difficile rapporto che ebbe nell'infanzia con i fratelli.

Poi le stoccate ai colleghi, in primis a Mario Orfeo: "Spero di non incontrarlo mai più". Quindi i giudizi su Enrico Mentana, Corrado Formigli e Giovanni Floris, con un commento molto tagliente relativo a quest'ultimo, "un uomo potente, come Bruno Vespa", afferma Giletti senza spendersi in giudizi giornalistici.

Nell'intervista c'è poi una lunga pagina dedicata all'amore, alle donne e alle fidanzate di Giletti, uno che spesso e volentieri è stato nel mirino del gossip. Mister Non è l'Arena rivela che la preferita di sua madre è stata Antonella Clerici, con cui la signora intrattenne anche una lunga corrispondenza.

Ma le dichiarazioni più clamorose sono quelle su Alessandra Moretti, la piddina con cui Giletti ebbe una storia. Quando nell'intervista gli fanno il suo nome, Giletti risponde: "Alessandra Moretti? È ancora innamorata di me, forse in parte anche io". E allora perché finì? "Finì? Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola", conclude Giletti, svelando ben più di un'altarino.

