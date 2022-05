Massimo Giletti beccato con lei: addio Angela Tuccia? Una foto clamorosa

08 maggio 2022 a

Massimo Giletti in buona compagnia. Una storia di Instagram ha immortalato il conduttore di Non è l'Arena con Romina Carrisi, figlia di Al Bano. I due sono insieme in occasione di un evento che ha visto la partecipazione di molti vip. A testimoniarlo alcune storie diffuse dalla ragazza, che vedono un Giletti scatenatissimo. Secondo alcune voci la festa sarebbe stata organizzata dal cast di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone e che vede la Carrisi opinionista.

Da tempo Romina è al centro del gossip. La figlia del cantante è infatti diventata una delle maggiori influencer presenti sui social network. Su di lei girano voci di un presunto flirt, più volte smentito, con l’attore Emanuel Caserio. Allo stesso tempo, anche Giletti è finito al centro dei pettegolezzi. Il motivo? Le foto che lo ritraggono assieme all'ex fidanzata Angela Tuccia e che fanno pensare a un ritorno di fiamma.

Lui stesso aveva ammesso: "Dico una cosa che non ho mai rivelato: ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni". Sull'identità però il giornalista ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo, perché "il sentimento al riparo, come un giardino segreto che non voglio dividere con nessuno".

