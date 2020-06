Massimo Giletti e Antonella Clerici, retroscena clamoroso 30 anni dopo: "La vera ragione per cui hanno rotto"

19 giugno 2020 a

Forse non tutti lo ricordano, ma tra Massimo Giletti e Antonella Clerici, negli anni '90, ci fu una travolgente storia d'amore. Entrambi stavano iniziando la carriera che, in tempi recenti, li avrebbe rispettivamente portati alla conduzione di Non è l'Arena e La prova del cuoco. E insomma, tra i due nacque qualcosa che andò ben oltre l'amicizia. E ora emergono particolari relativi alla rottura, particolari che risalgono a tanti anni fa. Giletti e la Clerici avrebbero rotto perché, ai tempi, avevano obiettivi diversi: lei voleva mettere su famiglia e avere un figlio, mentre Giletti non ne era ancora convinto. Questa la ragione che li avrebbe portati alla rottura. Per inciso, Giletti e Clerici hanno tutt'ora un ottimo rapporto.

