Wanda Nara-Icardi, schiaffi in pubblico: "Grazie per non averlo fatto"

"Non ho niente da perdonare, siamo separati. Grazie per NON avermi consultato”. Scrive così un polemico post su Twitter Wanda Nara, tornando a parlare della separazione da Mauro Icardi (lo scorso 22 settembre) che al momento la vede protagonista. Una storia della quale si è scritto e riscritto, che continua a tenere banco sui principali quotidiani sportivi e di gossip nazionali e internazionali. Un messaggio chiaro quello della showgirl sudamericana, però smentito dallo stesso Icardi in un tweet di risposta alla 35enne: "Separati come quando sono venuto in Argentina qualche giorno fa? Firmo che ci siamo trovati benissimo", ha ribattuto l’attaccante, che sembra deciso a non mollare Wanda facendo capire che il loro ultimo incontro sia stato tutt'altro che interlocutorio.

L’articolo sul quotidiano argentino, la smentita di Wanda

Insomma, la solita, estenuante, telenovela, che non accenna a placarsi. La risposta di Wanda nel tweet arrivava dopo l’articolo uscito su ElTrece: "La donna ha perdonato il calciatore…" si legge nell'articolo in questione. Con l’argentina che, dopo aver perdonato il tradimento di Icardi con la China Suarez, potrebbe aver messo alle spalle anche l’ennesima crisi. "Wanda avrebbe fatto il primo passo verso la riconciliazione con Icardi”, aggiunge il quotidiano argentino. Parole che non erano però piaciute alla 35enne, rispondendo in maniera perentoria con una smentita categorica: "Non ho niente da perdonare, siamo separati. Grazie per NON avermi consultato”.

Icardi prova a riconquistare Wanda

Tutto un grande caos, l'ennesimo capitolo di un'autentica telenovela. In un mese esatto è successo di tutto. L'attaccante argentino sta tentando in tutti i modi una riconciliazione — prendendo anche un aereo in direzione Buenos Aires per convincerla a ripensarci — ma la modella e agente del giocatore non vuole. La rivelazione su Twitter della punta del Galatasaray, però, potrebbe riaprire tutto.