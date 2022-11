Samantha Peer licenziata dopo le foto in lingerie: chi è, uno scandalo

13 novembre 2022 a

È stata licenziata in seduta stante la professoressa delle scuole medie che ha pubblicato scatti in lingerie su OnlyFans. Samantha Peer, questo il suo nome, ha dovuto lasciare la Thunderbolt Middle School di Lake Havasu City, in Arizona (Stati Uniti). A beccare le immagini gli stessi studenti dell'istituto. "Negli anni da insegnante ho sempre avuto bisogno di un lavoro extra - si è giustificata tirando in ballo il marito, anche lui licenziato dopo la scoperta -. Siamo arrivati a un punto in cui i nostri due stipendi non sarebbero bastati per sopravvivere".

La donna, mamma di due bambini, ha ammesso di aver "dedicato tante ore di lavoro extra alla scuola, ma il mio stipendio non è mai aumentato". Così - ha proseguito - "per evitare di venire scoperta ho bloccato i miei contenuti in tutta l'Arizona e ho scelto un nome diverso".

La professoressa ha così pagato un caro prezzo: oltre al licenziamento il suo profilo di OnlyFans è stato bloccato, perché "segnalato troppe volte". Ora però Samantha si trova senza alcun tipo di introito: niente più lavoro e niente più pubblicazioni. Da qui il disperato appello: "Spero venga riattivato presto", ha concluso in riferimento al profilo social.