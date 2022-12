Veronica Satti, "in verità sono così": la drammatica foto della figlia di Bobby Solo

02 dicembre 2022 a

a

a

Cambio di look per Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo si è rasata i capelli dopo aver attraversato un periodo tutt'altro che semplice. E dalla trasformazione, la Satti ha deciso di ricavarne un bellissima azione. I suoi capelli sono stati infatti donati a un’associazione per la lotta contro i tumori. A svelarlo lei stessa, su Instagram.

Mini e calze nere: Elodie, la foto rubata che manda Instagram in tilt | Guarda

"Eh sì! porto la parrucca in realtà sono così - ha spiegato sui social -. Avevo molta ansia a mettere questa foto ma è una rinascita, l’anima lavata, pronta a riscrivermi dopo un periodo di crisi, di profondo dolore e intensa sofferenza. Sono ancora qui". Uno scatto pubblicato per ricordare a tutti che è possibile donare i propri capelli alle tante persone che sono sottoposte a chemioterapia. "In questi casi - ha proseguito - vengono create delle parrucche di capelli veri, che riescono a dare un po’ di conforto a quelle persone che stanno camminando in un viaggio di tormento, afflizione ma che sono coraggiosissime".

Chiara Ferragni "vestita" così al concerto di Max Pezzali: tutti sconvolti | Guarda

Più nel dettaglio, la Satti ha deciso di rivolgersi all’organizzazione no-profit Lega Tumori di Genova. E a chi si chiede il motivo dietro il quale la ragazza abbia deciso di tagliarsi i capelli, Veronica risponde di aver avuto "un forte mental breakdown": "La depressione maggiore mi stava divorando, avevo una voragine di oscurità che risucchiava anche la notizia più bella, la cosa più felice. Sentivo questo momento di serenità, poi dentro alla voragine e tornava il vuoto. Il dolore, angoscia, ansia, desolazione, apatia e disperazione erano le uniche cose di cui ero composta. In un momento ho preso il rasoio e ho tagliato tutti i miei capelli, come una sorta di purificazione, di pulizia del karma, di purità dell’anima".