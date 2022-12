Bianca Guaccero, selfie a letto: sotto... si è scordata tutto

05 dicembre 2022 a

Non è più in tv con Detto Fatto, ma Bianca Guaccero resta un volto molto amato della tv e seguitissima sui social. Su Instagram, migliaia di follower e fan aspettano sempre con ansia gli aggiornamenti quasi quotidiani della sua pagina, con foto ora eleganti ora informali, in un perfetto mix di lavoro, eventi glamour e momenti più intimi e quotidiani. E proprio questi ultimi stuzzicano la fantasia degli appassionati, specialmente quando la Guaccero, da consumata donna di spettacolo, sa utilizzare la giusta dose di vedo e non vedo.

Tra gli ultimi post su Instagram, il selfie che la conduttrice si è scattata in camera da letto. Titolo: "Serata relax". Tutto lascia pensare a un momento di "morbida" serenità. Luci soffuse, lenzuola profumate, cuscinoni pronti. Ma la Guaccero lascia un indizio assai più malandrino e piccante. Non è solo questione di trucco, ancora perfetto e sensuale. L'obiettivo del telefonino infatti, sapientemente utilizzato dalla proprietaria, riprende la bella Bianca nella parte superiore, con castigatissimo maglioncino nero a collo alto.

Peccato che si sia completamente "dimenticata" della parte sotto, con scorcio "killer" sugli slip e le gambe nude. Un dettaglio che fa letteralmente impazzire i followers, che simpaticamente le ricordano, per la prossima occasione, di stare più attenta. O, nel caso, di riprendere tutta la scena.

