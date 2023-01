Wanda Nara, insulto-vip: "Ci sono le donne, poi ci sono le Wacche"

31 gennaio 2023 a

a

a

Si torna a parlare di Wanda Nardi, Mauro Icardi e corna o presunte tali. L'ultimo capitolo, il gossip secondo il quale la manager argentina avrebbe una tresca da mesi con Keita Baldè, ex Lazio e Inter, indiscrezione rilanciata da un paparazzo spagnolo (il calciatore, per inciso, è sposato con l'italiana Simona Guatieri). Icardi, da par suo, ha riferito di una corte spietata che l'ex compagno di squadra farebbe all'ormai ex moglie.

Quindi c'è Wanda Nara, che raggiunta da alcuni giornalisti all'uscita di un teatro a Buenos Aires, ha fornito una versione ben diversa, una secca smentita all'intera vicenda: "Sciocchezze senza fondamento", ha tagliato corto.

"Corna di Wanda Nara a Icardi, ecco con chi": l'ultima bomba

Eppure, sui social, è piovuto il furibondo commento della Guatieri, moglie di Baldè. Parole per nulla diplomatiche: "Esistono donne serie, sensibili, sincere, sensuali - ha premesso -. Che belle, queste donne profumano di pulito. E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano Wacche", ha scritto con W maiuscola, a togliere ogni margine di ambiguità al suo attacco. E insomma, il caso ovviamente si complica. Per inciso, il messaggio della Guatieri, ricorda da vicino proprio quello di Wanda Nara, scritto ormai un annetto fa, contro Eugenia Suarez, "La China" con cui Icardi la aveva tradita- Ai tempi Wanda Nara la definì "zorra", insomma fu ancor più diretta della moglie di Keita Baldè.