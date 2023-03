Elisabetta Canalis si allena? Occhio all'imprevisto: fan in visibilio

11 marzo 2023 a

a

a

Piccolo incidente per Elisabetta Canalis. Da amante dello sport l'ex velina di Striscia la Notizia non perde occasione per allenarsi e condividere con i fan la sua passione. Peccato però che proprio durante un allenamento la Canalis sia incappata in un imprevisto. E tutto immortalato da un video diffuso su Instagram.

Elisabetta Canalis-Brian Perri, è finita in disgrazia? Indizi pesanti

Qui l'ex velina salta e poi torna in posizione di squat sopra due materassini molto alti. Ecco però che all'ennesimo salto la Canalis cade a terra. Uno scivolone su cui ironizza. Nella didascalia del video, infatti, cita una canzone di Eminem, "Lose Yourself" per la precisione, e in particolare un verso che parla di gravità, proprio per descrivere alla perfezione la sua caduta.

"Si sono menati o...". Elisabetta Canalis, foto compromettente: la baby-nuova fiamma? | Guarda

Intanto la Canalis è stata al centro del gossip. Il motivo? Il matrimonio con Brian Perri. Dopo numerosi rumors, il settimanale Oggi ha spiegato che "il rapporto è davvero finito". Insomma, i due non sarebbero più marito e moglie. Così la showgirl starebbe dedicando tutte le sue attenzioni alla figlia Skyler Eva e anche a qualche duro allenamento. E non senza trionfi. Qualche tempo fa la 43enne ha vinto il suo primo incontro alla 12ma edizione di The Night of Kick and Punch.