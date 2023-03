Di Maio e la nuova fidanzata Alessia? Imbarazzanti sospetti su queste foto

Roberto Tortora 15 marzo 2023 a

Una nuova dama per “DiMa”. Stiamo parlando di Luigi Di Maio, sorpreso a Venezia con la sua nuova compagna, Alessia D’Alessandro dal settimanale di costume e società Chi. La rivista ha pubblicato in esclusiva diverse foto della coppia a passeggio per le calli e le piazze della città sull’acqua (servizio deciso a tavolino? Il sospetto è tutt'altro che peregrino). L’ex-segretario di Impegno Civico, dunque, ha dimenticato in fretta la sua ex, Virginia Saba, con la quale si è separato lo scorso Dicembre, dopo 3 anni di fidanzamento. Si erano conosciuti durante un pranzo elettorale e tra loro era scoccata la scintilla.

Dalla bionda alla mora, la D’Alessandro, classe 1990, è italo-tedesca, ha studiato Scienze economiche a Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema, parla cinque lingue e per pagarsi gli studi ha saltuariamente lavorato come modella. L'incontro con Di Maio non è recente, ma avvenne in via professionale nel 2018 quando la ragazza si candidò per il Movimento 5 stelle nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Cilento, senza però riuscire a essere eletta. Queste le parole della ragazza quando aderì ai grillini: “Li seguo da anni da lontano, ovviamente non sono un’attivista. Per me il Movimento è stato sempre l’unica alternativa reale al modo di fare politica in Italia – affermò la D’Alessandro - perché è un gruppo di giovani competenti che hanno veramente a cuore gli interessi del paese”.

Ora il rapporto con l'ex ministro degli Esteri, smascherato da Chi, si è trasformato in qualcosa di più intimo. Delle avvisaglie c’erano già state nel 2018, quando lo stesso Di Maio la elogiò oltremisura durante un’ospitata alla trasmissione Dimartedì, in cui la definì "un'economista che lavora con la Cdu in Germania", il partito di Angela Merkel. Una delle tante gaffes dell’ex-ministro, visto che le sue affermazioni non corrispondevano al vero. La rettifica arrivò pronta da Berlino e lo stesso Cdu precisò che la D’Alessandro era solo un’assistente, ma non era operativa in ambiti rilevanti e la Merkel nemmeno l’aveva mai conosciuta. Il suo ruolo, semplicemente, era nel marketing della Wirtschaftsrat, azienda vicina al partito tedesco. La D’Alessandro fu anche costretta a chiarire la sua posizione in un’intervista rilasciata al New York Times. Ora che il nuovo idillio con Di Maio è stato accertato, chissà che i due insieme non possano ritornare anche in auge politicamente. Due cuori e una capanna, anzi, una cabina elettorale.