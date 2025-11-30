Verissimo, "Belen? Avevamo litigato": Cecilia si confessa

"Siamo una bella squadra": Cecilia Rodriguez lo ha detto nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, riferendosi a lei e al marito Ignazio Moser, che lo scorso 15 ottobre hanno accolto in famiglia la loro primogenita, Clara Isabel. "Rivivrei il parto mille volte, un'emozione che non riesco a descrivere. Ho temuto tante volte che non arrivasse questo momento", ha confessato lei in lacrime. E lui, pure visibilmente emozionato, ha aggiunto: "La gravidanza si è fatta attendere, come tutte le cose belle. Ma Clara Isabel ha spazzato via ogni difficoltà e ci ha portato tanta felicità".

Sulla sorella di Cecilia, Belen Rodriguez, l'influencer ha raccontato: "Ogni volta che vede Clara Isabel la prende in braccio. Abbiamo fatto pace: avevamo litigato, ma come tutte le sorelle, niente di particolare. Siamo contenti, l’arrivo di mia figlia ci ha aiutato tanto". Ora, hanno confidato, il loro sogno è allargare la famiglia. "Fatemi riprendere e mi metto subito a lavoro. Figlia unica non la lasciamo", ha detto ironicamente Cecilia.