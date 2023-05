Ilary Blasi, "riconsegnare le chiavi": colpo da ko in tribunale, gode Totti

03 maggio 2023 a

a

a

Nuove indiscrezioni trapelano sulla separazione tra l'ex calciatore Francesco Totti e la conduttrice dell'Isola dei Famosi Ilary Blasi: l'ex capitano della Roma avrebbe ottenuto una prima importante vittoria in tribunale. Pare che potrà ritornare in possesso del centro sportivo della Longarina, gestito da anni dalla famiglia della presentatrice. Sembra che la showgirl non avesse alcuna intenzione di lasciarlo andare. Entro il 30 giugno, però, dovrà riconsegnare le chiavi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Ilary Blasi tutta nuda in piscina? E Bastian... foto vietata ai minori | Video

Quello sul centro sportivo era il terzo contenzioso tra i due ex coniugi dopo la causa principale della separazione e la battaglia su borsette e Rolex. L'ordinanza del tribunale sarà esecutiva tra meno di 2 mesi. Il centro dovrebbe tornare in gestione a Riccardo Totti, fratello di Francesco. Il giudice della sezione Locazioni del Tribunale di Roma - spiega il Corsera - "non ha ritenuto necessario aprire una vertenza per valutare se ci fossero o no le condizioni, ma ha direttamente emesso l’ordinanza, accogliendo la richiesta del Capitano".

L'avete riconosciuta? Perché Melissa (a 18 anni fa) impazzire casa Totti

In un secondo momento, poi, il Tribunale potrebbe passare a un altro capitolo, "i canoni di affitto mai versati dal conduttore moroso – ovvero la Asd Longarina – che potrebbe essere condannato al pagamento degli arretrati", chiosa il Corriere.