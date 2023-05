Ilary Blasi tutta nuda in piscina? E Bastian... foto vietata ai minori

02 maggio 2023 a

Ilary Blasi si lascia andare al grande entusiasmo e alla serenità ritrovata grazie alla nuova storia con Bastian Muller. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è apparsa sorridente e felice in questa breve vacanza in Marocco dove ha condiviso qualche momento di relax con il suo nuovo compagno. Ma a incuriosire i fan sono state due foto scattate durante la vacanza e rilanciate sui social dalla stessa Blasi. In un primo momento è apparso lo scatto di lei con Bastian su due cammelli al tramonto. Un "amore nel deserto" che ha emozionato e non poco i fan della conduttrice. Ma c'è un altro scatto, bollente che ha attirato l'attenzione dei fan sui social.

La Blasi è apparsa completamente nuda in una piscina, probabilmente nel resort dove alloggia. Dopo i 40 anni la Blasi sta vivendo una seconda giovinezza, le sue forme e le sue curve non conoscono il logorio del tempo e la foto scattata a bordo piscina lo dimostra. Ma in tanti hanno notato anche lo sguardo compiaciuto di Bastian che si gode questa nuova storia ormai al centro del gossip di casa nostra.

Di fatto Ilary non vuole più nascondersi e di certo ogni foto postata sui social non farà piacere a Francesco Totti che in questi mesi è stato molto più riservato nelle apparizioni in pubblico e gli scatti in compagnia della Bocchi sono una rarità. Ma per Ilary adesso è tempo di rivincita e vuole godersela tutta.