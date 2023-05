Fabrizio Corona choc: "Ne prendo 4 al giorno, così se muoio..."

23 maggio 2023 a

Lo stile di vita di Fabrizio Corona non è da consigliare a nessuno. Sebbene appaia in ottima forma a 50 anni, il suo “segreto” non è di quelli positivi. “Prendo 100 pillole al giorno, quello è vero. Faccio tre massaggi a settimana, faccio le lampade”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi durante la sua ospitata al podcast Gurulandia.

Tra passato e presente, Corona si è raccontato senza filtri e ha anche tirato fuori alcuni aneddoti che hanno attirato la curiosità degli ascoltatori. A partire da come si prende cura del suo fisico, assumendo 4 pasticche di Cialis al giorno. “Me l’ha dato l’urologo - ha spiegato - innanzitutto è il miglior termogenico che c’è, ti fa dimagrire, bruciare grassi”. Insomma, Corona pare che utilizzi il Cialis non per migliorare le prestazioni sessuali ma come integratore per dimagrire.

“Oggi mi sono mangiato un panino mentre venivo qui, integrale con la bresaola, ne prendi una e bruci grassi”, ha dichiarato. E alla domanda “non hai paura di morire?”, Corona ha risposto con una battuta: “Almeno muoio magro”. Parlando invece di rapporti sessuali, l’ex re dei paparazzi ha assicurato di non avere problemi, anzi: “Ho avuto più di 5mila donne. La prima volta che ho fatto l'amore avevo 13 anni. Metti dai 18 ai 50, sono 32 anni. 32 per 365 quanto fa?”.