Diletta Leotta, veleno di Fabrizio Corona: "Ecco il suo vero lato B"

04 maggio 2023 a

a

a

Fabrizio Corona è noto per il gossip e per non essere propriamente una persona delicata. Nelle ultime ore ha infatti deciso di fare le pulci a Diletta Leotta, pubblicando sul suo canale Telegram una foto in cui la conduttrice di Dazn non è così perfetta come solitamente appare in pubblico e specialmente sui social. La siciliana è in dolce attesa: aspetta una figlia da Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle.

"Gente cattiva..". Leotta, il dettaglio che spiazza Pio e Amedeo

Negli ultimi giorni la coppia ha trascorso del tempo insieme a Dubai e poi si è spostata a Ibiza, dove si sta godendo un po’ di relax al mare. Proprio dalle spiagge della Spagna è arrivata una foto, quella rilanciata da Corona: si vede la Leotta in costume da bagno con un lato B meno perfetto di quello a cui siamo abituati. A detta dell’ex re dei paparazzi, questo scatto dimostrerebbe come la conduttrice di Dazn farebbe ampio uso di “ritocchini” per rendere le sue foto più accattivanti.

“Tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c’è”, ha fatto notare Corona, che ha aggiunto come sui social la Leotta papa sempre in “splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima”. A suo dire sarebbe tutto un trucco. “La realtà, come potete vedere, è ben diversa”.