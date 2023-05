Aurora Ramazzotti, "va scorreggiata": la frase che scatena il caos

24 maggio 2023 a

Un'incomprensione ha fatto sorridere Aurora Ramazzotti e i suoi fan su Instagram. L'influencer negli ultimi giorni è sempre più attiva sui social, dove racconta alcuni dei momenti più importanti della sua nuova vita da mamma. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, però, non mostra solo i teneri momenti di intimità familiare, ma anche episodi piuttosto comici della sua quotidianità. Qualche ora fa, per esempio, nelle sue Instagram stories ha pubblicato la foto di una tazza con su scritto "La felicità va sorseggiata".

I suoi fan, però, sembrano aver letto male la scritta. E ne sono seguiti dei commenti parecchio divertenti che la stessa Aurora ha deciso di immortalare e ripubblicare, così che tutti potessero leggerli. "Ho letto scorreggiata", ha scritto un fan. E come lui, tanti altri. Alla fine allora la figlia di Michelle Hunziker con la sua ironia ha risposto: "La felicità va scorreggiata. Sia mai che te la tieni dentro".

Aurora, intanto, si gode anche i suoi momenti di relax in famiglia. Ieri, per esempio, ha deciso di approfittare della bella giornata di sole per fare una passeggiata a Milano insieme al compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare. I tre sono stati immortalati in una foto in cui appaiono in fila indiana, col bimbo nel passeggino.