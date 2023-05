Ramazzotti, "buona colazione": foto choc, proprio quello...

25 maggio 2023 a

Aurora Ramazzotti sempre più attiva sui social, dove continua a condividere tanti momenti della sua nuova vita da mamma: non solo pensieri e riflessioni importanti ma anche momenti divertenti e ironici. In una delle ultime storie Instagram della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si vede una parte della cameretta del piccolo Cesare con superfici e oggetti ricoperti della cacca del neonato, evidente residuo di quello che sembra essere stato un piccolo incidente.

"Buona colazione", ha scritto con ironia Aurora, mostrando il tavolo, i peluches, i soprammobili e la confezione delle salviettine completamente ricoperti di cacca del piccolo. Sempre in modo ironico, poi, l'influencer ha mostrato altre storie in cui chiama il suo piccolo come un artista, Pollock, noto per i suoi spruzzi di colore sulle tele.

Nelle foto successive la Ramazzotti tiene in braccio il bimbo e mostra la tela del noto artista. Dopo un comprensibile periodo di assenza dai social, insomma, Aurora sembra essere tornata più attiva che mai. Come mostrato in alcune storie di ieri, la neo mamma ha ripreso anche ad allenarsi e a concedersi dei piccoli momenti per se stessa.