Aurora Ramazzotti travolta dalle critiche: “Non dovresti stare a casa?”

Aurora Ramazzotti è stata travolta da critiche surreali, arrivate persino all’estero. Il settimanale tedesco Stern ha infatti dato conto dell’assurdo caso riguardante la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che è stata vittima di una vera e propria shitstorm per aver preso parte al concerto di Radio Italia senza portare con sé il figlio Cesare, nato da poche settimane.

La Ramazzotti era a Milano per il concerto e si è scattata alcune foto con Tiziano Ferro. “Parlavamo di sonno”, ha scritto Aurora riferendosi alla vita da genitori e a ciò che comporta. Incredibilmente tanta gente, persino dall’estero, l’ha sommersa di commenti negativi, chiedendole che fine avesse fatto il piccolo Cesare. C’è chi l’ha definita una mamma “sconsiderata” e chi è arrivata addirittura a insultarla sul personale per il semplice fatto di aver trascorso una serata divertente senza il figlio.

“Non dovresti stare a casa ad allattare?”, “ma ti pare il caso? Ora che sei mamma non puoi uscire come prima”, sono solo alcuni dei commenti irreali che ha ricevuto la Ramazzotti. Per fortuna in sua difesa è intervenuta anche tanta gente normale, che ha difeso il diritto di Aurora e di ogni mamma di non annullare completamente la propria vita per un figlio.