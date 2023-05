Ramazzotti, la foto per strada: "Lo fa apposta?", un bruttissimo sospetto

24 maggio 2023 a

Aurora Ramazzotti ieri era a spasso per City Life insieme al compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare. L'influencer, insomma, ha approfittato della bella giornata di sole che ha travolto Milano per uscire un po' di casa. I tre si sono fatti immortalare in uno scatto poi pubblicato su Instagram. Nella foto mamma, papà e figlio appaiono in fila indiana, con il piccolo nel passeggino.

A colpire i follower della Ramazzotti, però, sarebbe stato un dettaglio in particolare: chi ha fatto la foto ai tre? Sarà stato un paparazzo o qualcuno che era con loro? Secondo i più scettici si tratterebbe di uno scatto fatto proprio per mettere a tacere le polemiche dei giorni scorsi.

Qualche giorno fa, infatti, Aurora è stata criticata in modo pesante da alcuni seguaci per i momenti "di aria" che ha provato a prendersi da quando è diventata mamma. Momenti che in realtà non l'hanno allontanata mai dal figlio, che è sempre stato con lei. Secondo qualche follower, insomma, quest'ultima foto pubblicata serve proprio a confermare che mamma e figlio sono sempre insieme e a smentire ogni malalingua. Secondo altri, invece, si tratta semplicemente di un ritratto familiare in giro per Milano.