Ludovica Valli, sesso? "Io e il mio compagno...": confessione sconcertante

Ludovica Valli e la sua vita privata con il compagno Gianmaria Di Gregorio: l'influencer ed ex tronista di Uomini e donne si è lasciata andare a qualche confidenza con i suoi fan su Instagram. Alla domanda di un utente, che le ha chiesto come stesse vivendo l’intimità con il fidanzato, avendo due bambini molto piccoli, la Valli ha risposto: “Per ora di momenti per me e Gian da soli non ce ne sono! Non si fa! Non ce n’è davvero“.

Ludovica ha spiegato che al momento le priorità sono altre, ovvero i figli: “Sono dei periodi, passeggeri. l'importante è non mollare. Quello che ci diciamo sempre io e Gian è che sono momenti”. Anche se poi ha sottolineato che i momenti di intimità assieme a Gianmaria rimangono qualcosa di importante: “Ovvio che il tempo per noi dobbiamo trovarlo, per noi come coppia. Ci fa bene, assolutamente”.

I due figli della coppia, in effetti, sono ancora molto piccoli. Il loro secondogenito è nato solo pochi mesi fa. Tra le tante stories in cui Ludovica ha dato consigli ai suoi follower sulla gestione dei figli, non sono mancati retroscena e confidenze ai propri fan sulla sua intimità con Gianmaria.