Giorgia Soleri, rivelazione bollente su Damiano: "Le non monogamie etniche..."

Nonostante Damiano David e Giorgia Soleri si siano lasciati, la curiosità sulla loro storia rimane. In particolare in molti si chiedono come abbia funzionato quella che l'attivista ha definito "relazione aperta". Dopo che il frontman dei Maneskin è stato beccato baciare un'altra ragazza, Martina Taglienti, è stata proprio la Soleri a raccontare sul suo profilo Instagram che la sua storia d'amore con il cantate è sempre stata una relazione aperta.

Da qui la domanda di alcuni fan: "Come si fa a vivere una relazione aperta? Non si è gelosi?". E la Soleri non si è sottratta: "Le non monogamie etniche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all'interno della o delle relazioni - ha spiegato -. Purtroppo è impossibile rispondere generalizzando ma in linea di massima: sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito?".

Ma non è tutto. Gli utenti del web hanno anche domandato alla Soleri se lei e Damiano abbiano trovato un modo per gestire i loro due gatti. "Hai un accordo di paternità con Damiano per i gatti?", ha chiesto un fan. E lei ha risposto: "Questa probabilmente è la domanda più gettonata. L'unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità di gestione e di stile di vita".