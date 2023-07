Michelle Hunziker, "impresentabile": occhio al dettaglio, che le è successo

03 luglio 2023 a

Dopo essere tornata dalle vacanze, negli ultimi giorni Michelle Hunziker ha svolto il ruolo di nonna a tempo pieno. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza le hanno infatti affidato il neonato per partecipare al matrimonio di una coppia di amici in Liguria, con Aurora che tra l’altro era anche una delle damigelle d’onore. Di certo il piccolo Cesare, che ha compiuto tre mesi lo scorso 30 giugno, non poteva essere affidato a mani migliori.

Il fine settimana è quindi stato particolarmente impegnativo per la Hunziker, che in queste ore si è mostrata sui social indossando gli occhiali da sole per mascherare la stanchezza negli occhi. “Buongiorno a tutti - ha esordito nelle sue storie su Instagram - ho gli occhiali da sole perché tra il lavoro, i cani, i bambini e il bebè sono veramente un po’ di giorni che non dormo o dormo molto poco. I miei occhi sono effettivamente impresentabili”. Stanca ma felice, verrebbe da dire, dato che nonostante gli occhiali da sole la Hunziker è sembrata piuttosto raggiante.

D’altronde lei stessa si è definitiva una “nonna sprint”, che si gode il tempo che trascorre con il nipotino ma che al tempo stesso porta avanti il resto della sua vita. Tra l’altro pare che sia molto presente nella vita del neonato anche il nonno Eros Ramazzotti, definito innamorato del piccolo Cesare.