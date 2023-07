Aurora Ramazzotti "sola", il video che spiazza i fan: lei e Goffredo...

01 luglio 2023 a

a

a

Primo weekend senza il piccolo Cesare per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è con il compagno Goffredo Cerza in direzione Liguria. Stando alle storie pubblicate su Instagram, i due si stanno concedendo il primo weekend da genitori "in libera uscita". La coppia infatti parteciperà al matrimonio di amici e Aurora farà da damigella d'onore. Così Cesare starà un po' con nonna Michelle.

"Chi è tornato con il suo ex?"; corna, Aurora Ramazzotti sgancia la bomba

La stessa Hunziker tiene aggiornata la figlia attraverso i video social. "Primo weekend di banano con nonna" commenta Aurora ripostando un filmato pubblicato di primo mattino da mamma Michelle in cui il bimbo è già molto attivo e sgambettante e aggiungendo un emoticon dall'espressione commossa.

"Ma quando lo fate... ?": Aurora Ramazzotto, la foto che spezza il tabù

Per la conduttrice non è la prima volta che corre in soccorso alla giovane coppia. Solo qualche tempo fa spiegava: "Sono a tutti gli effetti la nonna, come sono stata la mamma di Auri: anche se avevamo pochi anni di differenza, che ci hanno consentito di avere un rapporto più empatico, non sono mai stata 'l’amica'. Ora sono fiera di essere nonna e faccio la nonna. Ma anche la mamma: stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo". Che pare abbiano apprezzato vista la giovane età e l'inesperienza.