Adam22, filma la moglie a letto con un altro e... il caso che sconvolge gli Usa

Storie da pazzi. Ma storie vere. Una delle protagoniste è Lena The Plug, star dell'hard su OnlyFans. L'altro protagonista è Adam John Grandmaison, più noto come Adam22, imprenditore, rapper e conduttore radiofonico statunitense. I due sono sposati ormai da un lustro. Ma a Lena, il marito, ha "concesso" la possibilità di girare scene proibite - con uomini, e non con donne - proprio su OnlyFans.

Adam22 spiega di essere sempre stato geloso, ragione per la quale si è convinto a fare il "grande passo". Insomma, sì ai video hard anche con i maschietti (Lena infatti girava soltanto con ragazze) Ma non solo: dopo aver filmato il sostanziale tradimento commesso dalla moglie ai suoi danni, ecco che le ha anche regalato una Lamborghini, un costosissimo "ringraziamento".

Nel corso del podcast che conduce, il rapper ha spiegato che il video della moglie è stato realizzato dalla moglie e dal collega Jason Luv, aggiungendo che è stato un successo. Una scena che per inciso avrebbe fatto guadagnare ai due migliaia di dollari. "Sono orgoglioso di te", ha chiosato Adam. E ancora: "Ho fatto qualcosa di carino alla mia bambina per celebrare la sua ultima scena. Ti amo Boo!". E "qualcosa di carino" era niente meno che la Lamborghini in regalo...