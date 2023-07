Valeria Marini bacia il big di FdI? Rumors pazzeschi: pare che Daniela Santanchè...

23 luglio 2023 a

Non è più un'indiscrezione, ma una certezza: Valeria Marini ha un nuovo amore. Politico. Si tratta infatti di Gimmi Cangiano, onorevole considerato uno degli astri nascenti di FdI in Campania, nonché - come ricorda Fosca Bincher su Open - animatore del Club Napoli in Parlamento.

La nuova coppia è stata paparazzata dalla stampa rosa. Le immagini sono inequivocabili: sulla spiaggia di Ponza la passione era travolgente. E a una manifestazione di Novella 2000, da un palco, i due hanno ufficializzato il loro fidanzamento. Insomma, tutto alla luce del sole.

E ad aggiungere qualche dettaglio sulla nuova coppia ci pensa sempre Open, che fa sapere come dietro al nuovo amore ci sia... Daniela Santanchè. Infatti, il 2 maggio scorso il ministro del Turismo, alla sala stampa della Camera dei deputati, fu artefice del primo incontro tra la Marini e Cangiano, il tutto in occasione della presentazione di un libro di Beppe Convertini, in veste di moderatrice era presente Nunzia De Girolamo, sempre più lanicata in Rai..

Insomma, un incontro folgorante, colpo di fulmine, amore a prima vista tra la soubrette, 56 anni, e l'onorevole, 42 anni.