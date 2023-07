Valeria Marini, confessione su Jovanotti: "In un locale...", estate di fuoco

11 luglio 2023 a

Valeria Marini si racconta. Diversi gli amori che ormai fanno parte del suo passato. Tra questi quello per Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti. "L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo". Il loro fu un flirt estivo che durò un solo anno, ma di cui la showgirl ha solo bei ricordi.

Raggiunta dal Corriere della Sera, la fu primadonna del Bagaglino non nasconde che il cantante "baciava molto bene". Poi fu la volta di Vittorio Cecchi Gori, ex politico e produttore cinematografico. La loro fu una storia più duratura, durò tre anni. Il primo incontro? "Mi mandò un enorme fascio di rose ma del biglietto non ricordo. Mi invitò a cena a casa sua. Quando arrivai dovetti aspettarlo un’ora perché si stava facendo la manicure".

Poi arrivarono i guai, ossia l'arresto dell'ex presidente della Fiorentina. Su questo la Marini preferisce passare oltre: "Non intendo scendere nel dettaglio. Per me i soldi non hanno valore, se lo meritava. Se avesse seguito i miei consigli sarebbe ancora il Vittorio Cecchi Gori degli Oscar. Menomale che c’ero io, fu una messinscena organizzata per rovinarlo". Ora però ha voltato pagina, anche in amore. "Dopo Vittorio, per cui ho fatto la crocerossina, troppo presa dal lavoro, ho sbagliato tante scelte, commesso errori di valutazione".