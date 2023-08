Sophie Codegoni, l'orrore: "Se crepa tua figlia...", chi è la bestia

02 agosto 2023 a

Orrore contro Sophie Codegoni. L'ex gieffina si gode le vacanze insieme al compagno Alessandro Basciano. Con loro la figlia Cèline, che ha da pochissimo ricevuto un vaccino. Proprio nel post Instagram in cui aggiornava i fan, la Codegoni ha dovuto replicare per le rime a un commento disgustoso. Alla piccola infatti è venuta la febbre e una sua fan si è detta certa del fatto che Sophie saprà prendersi cura della sua bambina.

Da qui l'attacco dell'hater: "Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa le fa un favore". E Sophie non è rimasta a guardare: "Sei lo schifo di persona. Vomito per la tua cattiveria, ne scrivi di cose ma questa è davvero pessima e cattiva oltre ogni limite! Guardati allo specchio e vergognati per la persona che sei, schifoso. E ricorda che nella vita tutto torna indietro, attento".

Intanto sembra lontano il matrimonio con Basciano. Una fonte a loro vicinissima ha raccontato a Nuovo Tv che il matrimonio non è nei loro progetti. Addirittura i due potrebbero non sposarsi mai. Al momento la coppia appare più unita che mai, dopo un recente litigio che li aveva portati a non seguirsi più sui social.