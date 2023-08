Ilary Blasi, crisi con Bastian? Le foto che tolgono ogni dubbio

08 agosto 2023 a

Ilary Blasi in crisi con Bastian Muller? Negli ultimi giorni si era diffusa la voce di una presunta rottura tra i due dopo che sui social non si era vista nessuna foto di coppia. A mettere a tacere queste voci ci pensa ora la stessa Blasi, che nelle sue ultime storie Instagram ha pubblicato dei teneri scatti proprio in compagnia del fidanzato.

Nelle ultime settimane, la conduttrice è stata molto impegnata: prima è stata a Londra con le sorelle, poi in Sardegna con l'amica di sempre Michelle Hunziker e adesso in montagna sulle Dolomiti, dove è in compagnia dell'imprenditore tedesco. In un selfie, in particolare, i due appaiono felici e sorridenti insieme. In un'altra foto, invece, la Blasi è sulle spalle di Bastian e lo guarda sorridente. Con loro anche Ennio Meloni, amico storico della conduttrice e autore tv. La presenza di quest'ultimo ha fatto pensare a molti che forse qualcosa stia bollendo in pentola per la presentatrice. Anche se nei palinsesti Mediaset, presentati nelle settimane scorse, non c'era nessun programma della Blasi. L'ipotesi, quindi, è che ci siano dei nuovi progetti in ballo per lei in futuro. In ogni caso, adesso, la showgirl pensa a rilassarsi in vacanza insieme al fidanzato.