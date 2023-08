Giorgia Soleri in bikini, la foto che scatena l'indignazione: "Non si può vedere"

20 agosto 2023 a

Non c'è post di Giorgia Soleri, più o meno provocatorio, più o meno "ardito", più o meno politico, che non finisca nel tritacarne dei commenti social. Inevitabile destino, per chi come lei ha usato Instagram come un megafono, fin dai tempi del chiacchieratissimo fidanzamento "aperto" con Damiano David, cantante e leader dei Maneskin (relazione finita qualche mese fa dopo la pubblicazione delle foto delle effusioni tra lui e un'altra ragazza).

Così, dopo la foto in topless (sapientemente censurato), l'attivissima Giorgia ne ha combinata un'altra. In vacanza con le amiche nel paradiso terrestre di Stromboli, si mostra come da tradizione in bikini. Il seno stavolta è coperto, ma il pezzo di sopra risulta obiettivamente misero rispetto al décolleté esplosivo della giovane milanese ma romana d'adozione. Un dettaglio, questo, che scatena i follower più morigerati e un po' bigotti.





Non solo, in un altro scatto la Soleri alza il braccio per reggersi i capelli dietro la nuca. Mossa studiatissima, perché alla fine ciò che risalta è il "pelo selvaggio" sotto l'ascella. E qui i commentatori si scatenano: "Mamma mia certe cose non si possono vedere". O ancora: "Nella prima foto seno grande in primo piano, nell'altra peli in vista, tanto a lei non importa ciò che dicono gli altri... tutto come da copione, insomma".

C'è chi la riprende dandole un consiglio piuttosto brutale: "Le sopracciglia in disordine ok, i peli sotto le ascelle va bene, ma se fossi davvero coerente non ti faresti nemmeno i baffi". In fondo, però, la peluria esibita fieramente è il nuovo (o vecchio?) grido di battaglia delle femministe degli anni Duemilaventi.