Elisabetta Canalis, cambio di intimo piccantissimo

Elisabetta Canalis gioca sempre un campionato a parte, anche a 44 anni. Gli ultimi scatti pubblicati su Instagram per promuovere l’intimo hanno fatto girare la testa a decine di migliaia di utenti: i commenti si sprecano, anche da parte delle donne che devono riconoscere la bellezza e la sensualità della Canalis. Quest’ultima ha trascorso un’estate apparentemente serena, dopo aver divorziato dal medico americano Brian Perri.

Pare che la Canalis abbia ritrovato il sorriso al fianco di Georgian Cimpeanu, che è diventato qualcosa di più di un semplice maestro di kickboxing. La differenza d’età (lui ha 29 anni) non sembra esser affatto un problema: di recente la Canalis si è concessa un fine settimana con la sua nuova fiamma e alcuni amici nel parco nazionale di Yosemite, in California. Una volta tornata a casa a Los Angeles, Elisabetta ha pubblicato su Instagram gli scatti per promuovere Intimissimi, con cui la collaborazione va avanti da parecchi anni.

La Canalis ha ulteriormente alzato l’asticella della sensualità con tre scelte di intimo che di certo non sono passate inosservate. A partire dalla prima, che è ricaduta su un look total white di pizzo, con quest’ultimo che è il tema della campagna pubblicizzata dalla Canalis.