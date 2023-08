Elisabetta Canalis? Occhio all'amica: un terremoto ad alto tasso erotico

08 agosto 2023 a

Elisabetta Canalis è tornata nella sua Los Angeles, dove vive da anni, dopo una vacanza in Italia con la figlia Skyler e il suo personal trainer. La ex velina ha quindi postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la ritraggono con una bellissima amica a bordo di una barca. Ma chi è questa donna che ha peraltro catturato l'attenzione dei fan e dei follower della Canalis? Si tratta di Kinga Kierzek, una carissima e meravigliosa amica di Elisabetta, che, si può dire, questa volta le ha rubato la scena.

Kinga ed Elisabetta sono amiche da tantissimo tempo, secondo quanto riporta Leggo, "sin dai primi giorni a Los Angeles hanno legato e anche grazie alle loro figlie hanno stretto una bella amicizia". La Canalis e la Kierzek, come si può vedere dalle immagini che pubblicano sui social, "riescono a trasformarsi in pochi secondi da mamme premurose verso i loro figli, a donne in carriera, a ragazze sensuali che hanno voglia di far festa. Non si sa molto di Kinga Kierzek, se non che è mamma di due bambini, amante dell’arte e produttrice musicale, la sua più grande passione pare essere proprio la musica", si legge.