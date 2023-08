Elisabetta Canalis, "ti prego basta": la foto virale in bikini scalda l'estate

19 agosto 2023 a

Elisabetta Canalis fa impazzire i suoi fan con una serie di scatti postati sul proprio profilo Instagram. I suoi tre milioni e mezzo di follower, infatti, la seguono molto appassionatamente. La showgirl ed ex velina, tra l'altro, è molto attiva sulla piattaforma social: ogni giorno pubblica foto e video per tenere aggiornati i suoi seguaci su dove si trovi o su cosa stia facendo. E proprio il suo ultimo post ha fatto impazzire gli utenti.

Nelle foto in questione, la Canalis indossa diversi outfit e si trova in diverse città. A corredo del post solo una serie di emoticon. Ad attirare l'attenzione, comunque, sono stati soprattutto gli scatti in bikini, che hanno scatenato una valanga di commenti positivi: "Sei davvero splendida, impossibile batterti", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Ti prego, basta non puoi farmi questo". E ancora: "Sei perfetta, qualsiasi cosa tu faccia".

La Canalis, insomma, ha fatto il pieno di consensi. In questo momento, la showgirl si trova a Los Angeles, dove vive da molti anni. Il rientro negli Stati Uniti è avvenuto qualche giorno fa, visto che Elisabetta ha trascorso le sue vacanze estive in Sardegna, la regione del cuore dove ama tornare soprattutto in estate o quando può nel corso dell'anno.