Elodie-Iannone, è finita malissimo? Brutte voci e prime conferme

Tra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone è tempo di… bandiera rossa? La loro storia va avanti dall’autunno 2022, ma ora c’è più di una voce in merito ad una presunta crisi della coppia. Non che siano arrivate conferme o smentite in merito, ma la sensazione è che possa essersi spezzato l’incantensimo. La prima ad avere questi dubbi è l’esperta di gossip, l’influencer Deianira Marzano, che ha dato credito alla segnalazione di un utente. Dall’indiscrezione alla realtà, però, serviranno conferme più concrete e i prossimi giorni daranno un quadro più chiaro della situazione.

Di sicuro, questo è un momento molto intenso sul lavoro per Elodie, che ha da poco lanciato il suo singolo A Fari Spenti e lo ha fatto in maniera provocatoria, con uno scatto senza veli su Instagram che ha mandato in tilt i fan. E anche le sue amiche, Andrea Delogu e Giulia Salemi, hanno reagito al post con grande ammirazione e anche un po' di ironia. Ovviamente non sono mancati gli haters e chi la critica nell’usare il suo corpo per vendere dischi. La cantante avrebbe quindi usato una foto osé per distogliere l’attenzione dalla qualità della sua nuova canzone che, senza questa mossa di marketing, non avrebbe ricevuto altrettanti ascolti.

Una polemica fine a sé stessa e destinata a sgonfiarsi velocemente. Intanto né Elodie né Iannone hanno pubblicato recentemente foto o video in cui appaiono insieme e, finchè il muro del silenzio non verrà rotto, non resta che attendere con il fiato sospeso. E scoprire, magari, che ad essere alzata tra i due innamorati non è la bandiera rossa dello stop alla corsa, bensì quella a scacchi della vittoria del gran premio, quello dell’amore.