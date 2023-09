Elodie, indiscreto: la gelosia di Iannone, chi è l'uomo che tormenta l'ex pilota

12 settembre 2023 a

Tra i personaggi più in vista nel mondo dello spettacolo, ad oggi, per certo c'è Elodie. Non solo la musica, ma anche il cinema. Dunque il gossip: lei e la sua storia con Andrea Iannone oltre a procedere a gonfie vele è sempre nel mirino dei rotocalchi. Insomma, Elodie Di Patrizi - questo il nome all'anagrafe - cattura l'attenzione di tutti.

Negli ultimi giorni, la cantante si è anche spesa in una dedica a Iannone sui social. Eppure, riferiscono i rotocalchi, l'ex pilota sarebbe tormentato dalla precedente storia di Elodie, quella con Marracash.

L'amore tra Elodie e il rapper fu travolgente: dopo la rottura, entrambi spesero parole cariche di sentimento e di riconoscenza per l'altro. Lei addirittura disse: "Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza. Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita". Poi, però, è arrivato Andrea Iannone. Che con quella frase della cantante ha sempre dovuto, suo malgrado, fare i conti.

Ora, a dar conto della sua ipotetica gelosia, è Dagospia, secondo cui Iannone ancora spesso e volentieri penserebbe alle parole di Elodie su Marracash, che tutt'oggi susciterebbero più di una gelosia. E tutto ciò nonostante le dediche di lei: "Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo", ha scritto soltanto qualche giorno fa sui social Elodie riferendosi proprio al suo compagno.