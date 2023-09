Elodie completamente nuda. Foto da censura, la reazione di Andrea Delogu

22 settembre 2023 a

Elodie, per sponsorizzare l'uscita del suo nuovo singolo a "A Fari Spenti", ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui è completamente nuda, con i lunghi capelli a effetto bagnato a coprirle il seno, la mano che nasconde ciò che non si deve vedere. Lo sguardo, con il colore degli occhi di un insolito azzurro intenso, è serio.

"A Fari Spenti - Fuori ovunque", ha scritto la cantante a corredo della foto. Ovviamente il popolo social e i fan di Elodie sono letteralemente impazziti. Il post ha fatto il pieno di cuoricini e commenti. Tra questi anche quello della speaker di Radio 2, Andrea Delogu che ha scritto: "Elodea". E ancora un'altra conduttrice radiofonica, Lucilla Agosti, ha aggiunto: "Bellissima. Elegante. Una pantera di classe". E Samantha De Grenet: "Stupenda".

"Si ho capito però uno neanche a mezzanotte può entrare tranquillo su instagram?", ha ironizzato uno. E un altro: "Superi te stessa ogni volta, ricopri perfettamente ogni ruolo sei trasformista, sei talentuosa, creativa, espressiva, emozionante, emozionante, sei un’Artista. Punto. Non dubitare di te stessa mai più perché puoi tutto! E prenditi sto Tutto!". E ancora si legge: "Il cuore si muove, non cerca ragione, è l’amore che ci rende così fragili e vulnerabili, esposti alle mille intemperie della vita. A fari spenti è fuoco che arde forte, è l’amore che vive in ognuno di noi. Grazie, Elodie. Oggi più che mai".