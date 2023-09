Donatella Versace contro il governo: "Stanno limitando le nostre libertà"

26 settembre 2023 a

"Il nostro governo sta cercando di togliere i diritti delle persone di vivere come desiderano, stanno limitando le nostre libertà": l'attacco è partito da Donatella Versace alla premiazione del "Cnmi Sustainable Fashion Awards" (gli Oscar "verdi" della moda) al Teatro alla Scala, durante la settimana della moda di Milano, con particolare riferimento al tema dei diritti Lgbt. "Qui in Italia non è mai stato così importante per noi sostenere le voci delle minoranze", ha detto la stilista, mentre accanto a lei sul palco c'erano il deputato del Pd Alessandro Zan e il cantante Marco Mengoni.

Secondo Versace, insomma, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni starebbe limitando libertà fondamentali, come "la libertà di camminare per strada a testa alta e senza paura, indipendentemente dall’identità. La libertà di costruire una famiglia e vivere come si desidera. La libertà di amare chi si vuole". Un intervento a ruota libera contro il governo, insomma. Mentre in platea ad applaudirla c'erano sia star del cinema americano, come Jessica Chastain e Julianne Moore, sia personaggi di spicco della scena italiana, come la cantante Elodie, che per la premier Giorgia Meloni non ha mai avuto simpatia, e Chiara Ferragni.

L'imprenditrice, poi, è andata avanti: "Dobbiamo tutti lottare per la libertà. In un momento in cui le persone transgender subiscono ancora terribili violenze, in un momento in cui i figli delle coppie dello stesso sesso non vengono considerati come loro figli, in un momento in cui le voci delle minoranze vengono attaccate da nuove leggi. In questo momento, abbiamo ancora molto da fare".