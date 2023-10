Belen Rodriguez, gaffe in diretta: dietro di lei spunta il fidanzato senza vestiti

14 ottobre 2023 a

Dopo settimane di silenzio, Belen Rodriguez torna sui social. E non manca la gaffe. La showgirl argentina ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video che non è passato inosservato ai fan. Il motivo? Dietro ecco che compare il nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Ma senza vestiti. Coperto solo da un asciugamano in vita. Appena la modella si è accorta di aver inquadrato Elio quasi nudo, imbarazzata, ha sorriso all'obiettivo del cellulare.

Nei giorni scorsi il silenzio di Belen aveva destato non poca preoccupazione. Prima Fabrizio Corona che dichiara: "Belen non sta bene", poi le voci secondo le quali l'argentina sarebbe stata vista in una clinica di Padova. Stando al Mattino di Padova, si tratterebbe della clinica Villa Maria.

Belen Rodriguez è sparita, ore d'ansia: cosa sta succedendo?



Per la Rodriguez quella di Padova non è una città nuova. Lì il 12 luglio 2021 aveva partorito la sua secondogenita Luna Marì, nata nella Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda ospedaliera universitaria. Per l'occasione il parto della showgirl aveva generato qualche polemica nella struttura pubblica. Il motivo? L'affissione di un cartello in cui si leggeva: "Causa Belen e fino a nuovo ordine, i pulsanti in cabina degli ascensori 4 e 7 relativi al terzo piano sono disabilitati su ordine di P.I.".