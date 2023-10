Belen Rodriguez è sparita, ore d'ansia: cosa sta succedendo?

11 ottobre 2023 a

Tam tam impazzito su Belen Rodriguez. I fan sono preoccupatissimi perché la showgirl argentina, dopo la rottura con Stefano De Martino, è praticamente assente dai social e non condivide più nulla se non post che hanno a che fare con i suoi contratti pubblicitari. Peraltro era stata la stessa Belen a far sapere proprio su Instagram che non stava vivendo un periodo sereno. Ed evidentemente, nulla è cambiato, al momento.

Belen Rodriguez sta male? Arriva la risposta definitiva della showgirl



Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web Belen Rodriguez sta passando questo periodo difficile insieme al suo nuovo amore, Elio Lorenzoni, lontano da Milano e pare lontano anche dai suoi due figli, Santiago (avuto da Stefano De Martino) e Luna Marì (la secondogenita avuta da Antonino Spinalbese dopo la prima separazione da De Martino), "a causa delle sue condizioni di salute che, a quanto sembra, non le permetterebbero di essere presente come madre come lei desidera", si legge sul sito Leggo.it.

In questo momento dunque i figli di Belen sarebbero con i rispettivi padri e spesso anche con la nonna - mamma di Belen - Veronica Cozzani, e con la zia Cecilia Rodriguez. Anche a vedere le stories pubblicate su Instagram dalla famiglia allargata della showgirl "sembra che i piccoli non stiano più così tanto insieme alla loro mamma. Visto che Belen in più occasioni ha ribadito l'importanza nella sua vita dei figli, il fatto che abbia scelto di crescerli lei con la sua famiglia, preferendo fare qualche sacrificio in più piuttosto che affidarli a tate e babysitter, la scelta di separarsi da loro desta qualche preoccupazione", si conclude nell'articolo.