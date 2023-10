Belen Rodriguez rompe il silenzio: "Mi siete mancati", ma il mistero resta

13 ottobre 2023 a

a

a

Dopo oltre due settimane di silenzio, Belen Rodriguez è tornata a rifarsi viva sui social. La showgirl argentina, al centro dei gossip dopo la separazione con l'ex marito Stefano De Martino e la nuova relazione amorosa con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, ha condiviso un messaggio con i suoi fan nelle Instagram stories. Ieri, giovedì 12 ottobre, la conduttrice era stata avvistata in una clinica privata a Padova. Ieri, invece, era stata vista a Milano e oggi finalmente ha deciso di mostrarsi nuovamente ai suoi fan che attendevano un suo segnale.

"Mi mancate... Mi siete mancati tanto", ha scritto la showgirl argentina sul suo profilo Instagram. Il ritorno di Belen mette fine alle preoccupazioni dei suoi fan che, da settimane, si chiedevano cosa stesse facendo la conduttrice e perché non condivideva più nulla su i suoi account social. Il volto sorridente, gli occhi un po' stanchi, la Rodriguez si è mostrata in un video con il messaggio telegrafico che, per lo meno, renderà felice proprio i follower che in questi giorni hanno ipotizzato ogni possibile scenario per la conduttrice.

"Belen avvistata in clinica": l'indiscrezione dopo due settimane senza notizie

Ma le sue condizioni di salute restano ancora un mistero. Belen si è da poco trasferita a Brescia dal compagno Lorenzoni. E i due conviverebbero "già da un mesetto", ma sui social non ci sono tracce del nuovo capitolo della sua vita. La showgirl si sarebbe trasferita da sola, mentre i figli sarebbero rimasti a Milano dai nonni e dai rispettivi papà.