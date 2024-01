Belen Rodriguez denunciata dalla vip? Caos-corna, voci pesanti

03 gennaio 2024 a

a

a

I presunti tradimenti di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez al centro del gossip. Dopo le nuove indiscrezioni su Alessia Marcuzzi, ecco che è emerso un altro nome. Si tratta di quello di Antonella Fiordelisi. Da giorni, infatti, si vocifera che ci sia anche lei tra le amanti dell'ex ballerino di Amici. Retroscena smentito dalla diretta interessata, che ha scritto un tweet che lascia ben pochi spazi a dubbi. "Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati".

Insomma, la Fiordelisi sarebbe passata alle vie legali nei confronti della showgirl argentina. Stando a quanto riportato dal blogger tv, Amedeo Venza, la schermitrice sarebbe pronta a denunciare Belen per "gli attacchi continui in privato".

Belen in vacanza con la figlia in Argentina? "Quando è sparito il suo ex"

Intanto secondo Dillingernews, testata vicina a Fabrizio Corona, tra la ex GF e l'ex marito della Rodriguez ci sarebbe stato un flirt, vissuto però quando entrambi erano già tornati single. Il legame con De Martino risalirebbe al periodo immediatamente precedente l’ultimo ritorno di fiamma tra Belén e il conduttore Rai, all’epoca in cui la showgirl stava ancora con Antonino Spinalbese.