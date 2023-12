Belen Rodriguez e le corna, "confermo": ecco il nome, viene giù tutto

31 dicembre 2023 a

La verità sulle corna svelata su Instagram. Belen Rodriguez regala a followers, fan e semplici curiosi lo scoop di fine anno, commentando sibillina, con un semplice "confermo", un commento di un utente che le chiede di spiegare, una volta per tutte, se siano le vere le voci assai maliziose che girano sul conto del suo ex marito Stefano De Martino.

"Belen continua a dire la tua e zittire tutti - la elogia un follower -. Io adoro il gossip e i pettegolezzi. Quanto ci piaci così stron***etta".

Quindi il Post scriptum che scatena il delirio: "Poi un giorno ci dirai se la storia tra il tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te. Baci, buone vacanze". E la showgirl argentina spiazza tutti scrivendo una semplice, decisiva parola: "Confermo", appunto. Era tutto vero.

Tre anni fa la rottura tra Belen e De Martino aveva tenuto banco per tutta l'estate. Dagospia aveva rilanciato il gossip piccantissimo di un tradimento vip, molto vip: Stefano avrebbe avuto una scappatella con la collega Alessia Marcuzzi (a sua volta accompagnata), scoperta da Belen - pare - addirittura via iPad. Uno scandalo rosa che i tre diretti interessati non avevano mai confermato. Fino a oggi.