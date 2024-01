Chiara Ferragni, il vero ritorno su Instagram: il video e il dettaglio che solleva un polverone

11 gennaio 2024 a

Il ritorno a pieno regime di Chiara Ferragni su Instagram è ancora lontano, ma qualcosa si inizia a muovere. L'influencer è stata travolta prima di Natale dallo scandalo pandoro-gate: prima la multa milionaria dell'Antitrust per pubblicità ingannevole riguardo alla campagna promozionale con Balocco per i pandori venduti "per beneficenza", quindi il boomerang a livello d'immagine con varie aziende che hanno sciolto i legami commerciali che avevano con lei. Infine, pochi giorni fa, la possibile slavina giudiziaria, con l'indagine per truffa partita a Milano ai suoi danni.

La moglie di Fedez ha pochi giorni fa rotto il silenzio social su Instagram (ultimo post, quello famosissimo di scuse, in lacrime, in un tono insolitamente dimesso), con una Story con cui salutava i follower ringraziandoli per i commenti, compresi quelli critici, lasciati sulle sue pagine durante queste amarissime feste natalizie. Poche ore fa, il primo ritorno vero e proprio alle vecchie abitudini, il più classico dei fit-check, le tradizionali foto in cui propone abbinamenti e look da copiare. Per chi se li può permettere, ovviamente.

Il primo del 2024, l'anno che secondo alcuni potrebbe affossare definitivamente il suo modello di business, comprende stivali da biker neri con fibbia, maglietta aderente sempre nera a maniche lunghe che lascia scoperti pancia e ombelico e infine il pezzo forte, una gonna davvero mini (su collant neri) a portafoglio con frange 100% in cashmere.

La maison? Prada. Un capo da 850 euro. Scelta non banale, vista la polemica che l'ha investita proprio riguardo al maxi-cachet da testimonial per la Balocco che ha "costretto" l'azienda nel Natale 2022 a vendere il suo pandoro a prezzo decisamente rialzato. Una politica aziendale che si è mescolata all'annunciata beneficenza per i bimbi malati dell'ospedale Regina Margherita di Torino.