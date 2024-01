Pomeriggio 5, Myrta Merlino picchia duro contro Fedez: "Anche da un punto di vista giudiziario"

10 gennaio 2024 a

Tra Fedez e Myrta Merlino prosegue lo scontro a distanza. L'ultima parola è della conduttrice di Pomeriggio 5 che, nella puntata di mercoledì 10 gennaio, si è difesa dalle accuse del rapper. Premettendo di nutrire simpatia per lui e Chiara Ferragni, e ribadendo l'amore per i cani ("passerei ore in compagnia di Paloma"), Merlino ha subito spento la polemica: "Siamo qui per altro". E "l'altro", ovviamente, è il caso che vede la moglie di Fedez indagata per truffa aggravata.

"Ho sempre stimato molto Fedez - ha esordito -, penso che sia molto meglio delle parole che ha detto ieri sui social. Dopo la nostra puntata, Fedez ha condiviso storie in cui usava dei toni accusatori nei nostri confronti. C'è stata una reazione di grande insofferenza. Lo trovo comprensibile dal punto di vista umano, non è un momento facile per lui e per sua moglie. Però dobbiamo ripartire dai fatti: sua moglie, Chiara Ferragni, una nota imprenditrice, è stata indagata per truffa e penso sia nostro dovere parlarne. Personalmente mi auguro che lei possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane nostro dovere informare sulle questioni che dal punto di vista sociale, economico e, mi viene da dire giudiziario, sono di non poca importanza".

Alla vigilia il rapper si era scagliata contro la trasmissione di Canale 5 e i suoi giornalisti: "Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma: oggi ha fatto la cacca semidura". E ancora, sempre su Instagram il rapper ha aggiunto: "Ma se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché domani potrebbe farla molla. Si prevede uno scoop. Complimenti a Myrta Merlino, ma Barbara D'Urso l'avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno".