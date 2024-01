Chiara Ferragni e Fedez in crisi? "Cosa vogliono fare", rumors pesantissimi

17 gennaio 2024 a

Mentre Selvaggia Lucarelli mette il dito nella piaga e conferma l'aria di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez a causa dell'incapacità del rapper di rimanere al suo posto, c'è chi crede che la "coppia scoppiata" sia l'escamotage usato dai Ferragnez per cercre di far dimenticare ai followers i guai giudiziari dell'influencer. Francesca Galici sul Giornale spiega che la crisi tra i due potrebbe essere solo un espediente comunicativo per spostare l'attenzione dall'indagine per truffa aggravata al puro gossip: con chi sta ora? con chi va in vacanza? perché dorme sola nel lettone? Tutte domande che nulla hanno a che fare con il pandoro-gate.

Spiega Galici che, in attesa della pronuncia del procuratore generale della Corte di Cassazione chiamato a decidere quale procura tra Cuneo e Milano deve indagare e, quindi i tempi dilatati nell'accertamento di quanto realmente accaduto nell'ambito dell'operazione benefica legata al marketing, si sta presentando l'occasione ghiotta per Ferragni di far dimenticare ai follower il fatto che al momento lei è indagata per truffa aggravata da minorata difesa, provando a recuperare parte di quella fiducia ed engagement necessario per far ripartire gli affari. Insomma Chiara Ferragni starebbe usando la crisi come strumento di distrazione di massa dall'indagine che la vede coinvolta.

Del resto, spiega la Galici sul Giornale, far credere al pubblico che sia in corso una vera crisi familiare, magari generata proprio da quel caso, può senz'altro tornare utile: potrebbe sfruttare una sfaccettatura vittimistica della questione per recuperare il sentiment positivo, sfruttando il buon cuore di chi, magari, non ritiene corretto infierire. Non è una novità d'altronde che Chiara Ferragni abbia sempre mostrato al pubblico ciò che è per lei più conveniente. E se una presunta crisi può essere funzionale per recuperare consensi dopo la tremenda scivolata sul pandoro-gate, allora perché no?