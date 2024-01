Chiara Ferragni sconvolge tutti: come ricompare su Instagram

19 gennaio 2024 a

Addio glamour? Chiara Ferragni, travolta prima dallo scandalo mediatico del pandoro Balocco e poi dall'inchiesta giudiziaria per truffa aggravata sulla stessa vicenda (e con il Codacons che ha sollevato pure il caso-Oreo), dopo essere sparita per settimane dai social sta gradualmente e lentamente riprendendo contatto con i followers.

I tempi d'oro dei look appariscenti sembrano un lontano ricordo. Dopo la tuta grigia (molto costosa), la più importante influencer d'Italia sembra aver optato, almeno per questo momento, per un "low profile" che potrebbe aiutarla a superare la buriana delle critiche. Anche se, a ben guardare, tanto "low" non è.

Le ultime storie sulla sua pagina Instagram la mostrano in fit-check decisamente "all'acqua di rose". Look quotidiani, che sembrano adatti a tutte le tasche a tutti i gusti. Un bel bagno di umiltà, insomma? Sbagliato: il trucco d'ordinanza è ormai leggerissimo, la parola d'ordine non a caso è "simple".

Viva la semplicità, come quando indossa un maglioncino polo di Ralph Lauren (costo 387 euro), corto, con pancia in bella vista. Sotto un paio di jeans multitasche di The Attico, acquistabili alla modica cifra di 1.040 euro. Insomma, non proprio a buon mercato. In gergo, si definisce "quiet luxury", traducibile con "costa un occhio nella testa ma non sembra".

Di "low", di basso, c'è solo la vita. Come quella di pantaloni simil-tuta (abbinati a una magliettina grigia) dai quali sbucavano, poche "storie" fa, degli insospettabili boxer da uomo bianchi. "Rubati" dal cassetto del marito Fedez?