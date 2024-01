Ferragni, agguato di Striscia la Notizia: come beccano la sua auto

18 gennaio 2024 a

a

a

Nuovi guai per Chiara Ferragni. Per l'influencer non è un bel periodo. E dopo il pandoro-gate, ecco che l'imprenditrice digitale è oggetto di un agguato di Striscia la Notizia. Da parte del tg satirico di Canale 5 non c'è alcuna volontà di estorcerle rivelazioni sulla vociferata crisi con Fedez e nemmeno di ottenere informazioni sui presunti scandali legati alla beneficenza. Tutt'altro, Vittorio Brumotti ha voluto tirare le orecchie all'imprenditrice digitale per il suo suv.

L'inviato ha beccato l'automobile su cui scorrazza la Ferragni, lasciato malamente con le quattro frecce in via Monte Napoleone, nel cuore della Milano della moda. Da qui la decisione di Brumotti di recapitarle la sua iconica "mer**na". A quel punto Brumotti le ha fatto notare che non si lascia l’auto così e la Ferragni ha replicato: "Hai ragione".

"Fedez furibondo", indiscrezioni: chi finisce sotto accusa a casa di Chiara Ferragni

Solo martedì 16 gennaio, un altro inviato di Striscia era tornato sulla Ferragni. Pinuccio aveva ripreso il caso della presunta pubblicità occulta al Festival di Sanremo. Pubblicità per cui l'Agcom è intervenuta sanzionando la Rai con una multa di oltre 170mila euro. Secondo quanto riportato da Pinuccio, Viale Mazzini "ha pagato 175mila euro di multa con i soldi nostri". Insomma, con il coinvolgimento dei contribuenti.